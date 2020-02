Difesa: Guerini a Bruxelles per la riunione dei ministri della Difesa della Nato

- Conclusa la due giorni del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a Bruxelles dove ha preso parte alla riunione dei ministri della Difesa dei paesi dell'Alleanza. Sessione - presieduta dal Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg – in cui i ministri hanno affrontato diverse questioni, innanzitutto il ruolo della Nato in Iraq e Afghanistan. Lo riferisce un comunicato stampa. Accolto dall'ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio atlantico, Guerini al suo arrivo nella capitale belga ha incontrato il segretario della Difesa degli Stati Uniti d'America, Mark Thomas Esper a pochi giorni dalla bilaterale che si era tenuta al Pentagono, partecipando alla riunione, programmata dagli Usa, sul tema Afghanistan. A discutere del dossier anche gli altri Paesi partner che hanno contingenti schierati nel territorio afghano, ovvero i ministri della Difesa di Regno Unito, Georgia, Romania, Polonia, Australia, Norvegia. "Ogni ragionamento di rimodulazione della presenza della Nato in Afghanistan deve essere confrontato con l'andamento del processo di pace e il consolidamento dei risultati raggiunti", ha affermato Guerini, in uscita dalla riunione ministeriale. "Abbiamo valutato positivamente i risultati che abbiamo raggiunto nel lavoro in Afghanistan, perché i dialoghi di pace tra Stati Uniti e Talebani hanno potuto essere realizzati anche grazie al mantenimento dell'impegno Nato, nella attività di contrasto all'insorgenza del terrorismo e nell'attività di addestramento delle forze armate afgane", ha aggiunto. (segue) (Com)