Milano: De Pasquale (FI), incontro tra Sala e Sardine tra due realtà virtuali

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, in una nota attacca il sindaco Giuseppe Sala per l’incontro, iniziato un’ora fa e non ancora concluso, con una delegazione del gruppo lombardo del movimento delle Sardine. “È l'incontro tra due realtà virtuali. Sala aggiunge al suo album di figurine politically correct le sardine, dopo i Fridays for Future e il Gay Pride”. “Le sardine - prosegue De Pasquale - continuano a essere anche a Milano strano movimento pro governo e anti opposizione”. “Chiediamo a Sala di diventare uomo del fare, di dedicarsi a strade, scuole e anziani e di fare meno foto opportunity”, conclude l’azzurro.(Rem)