Russia: Putin incontra gruppo di lavoro per la riforma costituzionale

- Oggi, il presidente russo, Vladimir Putin, ha incontrato il gruppo di lavoro per l'elaborazione delle modifiche alla Costituzione. Dall'incontro è emerso che la votazione popolare si svolgerà in un giorno feriale, che verrà dichiarato festivo. Il voto avverrà sulla base della legge per l'elezione del presidente. Si propone di consolidare il testo delle modifiche e la procedura di voto in un'unica legge. Il capo dello Stato ha concordato con la proposta, ma ha sottolineato che gli emendamenti dovrebbero entrare in vigore solo se approvati attraverso la votazione. Putin ha inoltre appoggiato la proposta di includere nella Costituzione una disposizione separata sul controllo parlamentare. In ambito sociale, il presidente ha insistito sulla proposta di includere nella Costituzione una disposizione sull'indicizzazione dei salari e ha riaffermato l'importanza della famiglia tradizionale rigettando la possibilità di introdurre nell'ordinamento i concetti di genitore "uno" e "due". (Rum)