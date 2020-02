Venezia: al via protocollo fanghi, Mattm e Mit, "risultato importantissimo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato acquisito oggi il parere dell'Istituto superiore di sanità sul protocollo fanghi: un parere molto atteso e che pone fine all'iter amministrativo propedeutico per l'approvazione del protocollo fortemente voluto dal ministero dell'Ambiente e dalle Infrastrutture e Trasporti. Un risultato - riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota - che darà nuove prospettive economiche e all'insegna della sostenibilità alla Laguna. "Avevamo promesso che entro fine febbraio ce l'avremmo fatta, e, lavorando insieme e in maniera coordinata e organica, siamo riusciti a centrare questo importantissimo obiettivo", afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Grazie al lavoro svolto abbiamo mantenuto l'impegno preso in occasione della mia ultima visita e fornito alla città uno strumento fondamentale per la salvaguardia della Laguna", sostiene il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Con questo passaggio, certificato in mattinata nella riunione al Provveditorato alle opere pubbliche, potrà essere redatto, entro pochi giorni, il decreto interministeriale che farà attuare il protocollo. (Com)