Milleproroghe: misure per emergenza medici negli ospedali, forestali e autostrade, slitta a lunedì esame in Aula Camera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta dell’opposizione e riformulazione da parte della maggioranza è stato varato un provvedimento che consente a Roma di investire 5 milioni l’anno tra il 2023 e il 2034 per migliorare la qualità dell’aria e abbattere le polveri sottili attraverso interventi di mobilità sostenibile nella capitale. Con la stessa finalità viene assegnato un milione all'anno a Milano e alla sua area da quest’anno al 2022 e altri 40 milioni da spendere tra il 2023 e il 2034. Sulla questione delle concessioni autostradali da affidare, anche temporaneamente, ad Anas Spa in caso di revoca, risoluzione o decadenza dell’ente di gestione, sono stati respinti emendamenti proposti da Italia viva e Forza Italia che volevano sopprimere questo articolo del Milleproroghe, l’articolo 35, che resta così da approvare nella sua formulazione originaria, predisponendo un quadro normativo finora inesistente da utilizzare eventualmente per penalizzare Autostrade per l’Italia dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Sempre sul lato delle infrastrutture, il decreto una volta licenziato anche dal Senato sbloccherà i lavori dei sei lotti mancanti della Tirrenica. L’ok che arriva dalla Camera permetterà d far ripartire i cantieri anche in Maremma e trasformare la variante dell’Aurelia in una superstrada senza pedaggio e senza interruzioni. (segue) (Rin)