Milleproroghe: misure per emergenza medici negli ospedali, forestali e autostrade, slitta a lunedì esame in Aula Camera (5)

- Il decreto convertito in legge consentirà inoltre al comune di Napoli si scaglionare i debiti e i contributi statali sui bilanci di vari anni. Altra novità di bilancio degli enti locali: le entrate fiscali relative al bollo auto resteranno a disposizione delle Regioni. Rinviato di un altro anno, per un totale di 24 mesi, lo slittamento della revoca dei contributi all'editoria no profit e cooperativa. La revoca era stata decisa dal passato governo e il M5s ha votato contro al nuovo rinvio dopo quello di un anno già licenziato con l’ultima legge di bilancio su proposta del nuovo sottosegretario all'Editoria Andrea Martella. (Rin)