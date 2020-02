Governo: Brunetta (FI), finalmente ha capito importanza di tenere aperto dialogo con mercati

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, afferma che "l'unica nota positiva per l'Italia è rappresentata dal calo dello spread e dei rendimenti sui titoli di Stato. Calo che, tuttavia, non dipende da una rinnovata fiducia nei confronti del Paese, ma dal semplice fatto che, con il calo dei mercati azionari, gli investitori internazionali si sono rimessi ad acquistare in massa titoli difensivi, tra i quali i titoli sovrani dell'Eurozona, Italia e Grecia compresi. Quando i timori legati agli effetti del coronavirus verranno meno - continua il parlamentare in una nota - si verificherà però l'opposto. Una cosa, in ogni caso, riconosciamo al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che vediamo sempre più alle prese con dichiarazioni sull'andamento dei mercati finanziari: il ministro deve aver capito l'importanza di dialogare continuamente con i grandi investitori, possibilmente in toni amichevoli. Ci permettiamo di ricordargli, però - conclude Bunetta - che sta seguendo esattamente il consiglio che gli abbiamo sempre dato sin dal momento del suo insediamento e che, inizialmente, non voleva ascoltare".(Com)