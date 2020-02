Libia: Di Maio, da Haftar “sincera apertura” al dialogo

- Dal generale libico Khalifa Haftar è arrivata una “sincera apertura” sul fatto che il Comitato militare 5+5 che si riunisce a Ginevra sotto l’egida delle Nazioni Unite “possa essere il consesso dove cercare una soluzione”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al convegno "Italiani di Libia 1970-2020" tenuto presso la Sala Zuccari del Senato in occasione del 50mo anniversario del rimpatrio della collettività italiana dalla Libia. “Stamattina sono stato a Bengasi dal generale Haftar, dal quale ero stato anche il 17 dicembre. Ho trovato una sincera apertura sull’idea che il Joint Military Committee possa essere il consesso dove cercare una soluzione, arrivare a un cessate il fuoco e avviare un processo diplomatico”, ha detto il titolare della Farnesina. “Rispetto a dicembre si è capito che serve una discussione e i due interlocutori stanno iniziando a legittimarsi in consessi diplomatici: non è scontato in un conflitto come questo”, ha detto il capo della diplomazia italiana. (Asc)