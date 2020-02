Francia-Russia: ministro Le Maire, rafforzamento cooperazione economica è una priorità

- Il rafforzamento dei legami economici tra Francia e Russia è una priorità per le autorità di Parigi. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, che ha incontrato oggi il capo del dicastero dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Manturov. “Abbiamo parlato della cooperazione bilaterale in ambito economico, che per noi resta una priorità”, ha scritto Le Maire sul suo profilo Twitter. (Res)