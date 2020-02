Turchia: l'esercito rafforza presenza truppe e lanciarazzi sul confine con la Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito turco ha dispiegato truppe aggiuntive e posizionato alcuni lanciarazzi sul confine con la Siria. Lo riferisce la testata turca "Daily Sabah". I rinforzi sono stati inviati nella provincia di Hatay. In un comunicato, il ministro della Difesa, Hulusi Akar, ha dichiarato che Ankara sta dispiegando unità militari aggiuntive al fine di garantire la tenuta del cessate il fuoco e prendere il controllo della provincia siriana di Idlib. A margine di un vertice della Nato a Bruxelles, Akar ha detto ai giornalisti che "le truppe turche utilizzeranno la forza contro chiunque non rispetti il cessate il fuoco a Idlib, inclusi gruppi radicali". Tale dichiarazione si aggiunge alle parole pronunciate ieri dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo cui il governo di Damasco pagherà un prezzo elevato per gli attacchi contro le forze di Ankara nella sua offensiva nell'area di Idlib.(Tua)