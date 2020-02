Brasile: procura presenta ricorso contro via libera a fusione tra Embraer e Boeing

- La procura della Repubblica federale brasiliana (Mpf) ha presentato oggi un ricorso al Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), organo di vigilanza del mercato brasiliano, nel quale chiede un riesame della posizione del Cade in merito alla fusione tra la compagnia aerea brasiliana Embraer e la statunitense Boeing, approvato senza restrizioni lo scorso 27 gennaio. Nel ricorso la procura dichiara di aver identificato "alcune omissioni" nella decisione presa dal Cade nella valutazione dell'impatto che la fusione genererebbe per il mercato, in particolare nel segmento di aviazione regionale inferiore ai 100 posti a sedere. (segue) (Brb)