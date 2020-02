Brasile: procura presenta ricorso contro via libera a fusione tra Embraer e Boeing (2)

- Il ricorso è stato presentato dal vice procuratore generale, Samantha Dobrowolski, rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso il Cade. Dal canto suo in una nota, la Embraer ha riferito di aver collaborato con il Cade e altre autorità e organi di vigilanza, sottolineando che ha già ricevuto "un'approvazione incondizionata" per finalizzare la transazione "in quasi tutte le giurisdizioni, compresi Stati Uniti, Cina e Giappone". "Continuiamo a collaborare con il Cade e la Commissione europea sperando di ottenere un esito positiva", aggiunge la nota. Il Cade aveva lo scorso 27 gennaio approvato senza restrizioni la fusione sostenendo che le società non operano negli stessi mercati e non c'è alcun rischio in termini di competizione o di creazione di posizioni dominanti derivanti dall'acquisizione. (segue) (Brb)