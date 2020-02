Brasile: procura presenta ricorso contro via libera a fusione tra Embraer e Boeing (3)

- La partnership tra le due compagnie approvata con il 96,8 per cento dei voti validi degli azionisti della società aeronautica brasiliana il 26 febbraio del 2019, prevede due accordi. Uno consiste nell'acquisizione da parte della Boeing dell'80 per cento del capitale dell'attività di aviazione commerciale di Embraer, relativa alla produzione di grandi aeromobili regionali e commerciali. In questo caso gli azionisti hanno approvato la proposta che porterà alla creazione di una nuova società (joint venture) di aviazione commerciale in Brasile, del valore di 5,2 miliardi di dollari. Per l'acquisizione dell'80 per cento delle azioni di Embraer la Boeing pagherà 4,2 miliardi di dollari. (segue) (Brb)