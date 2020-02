Brasile: procura presenta ricorso contro via libera a fusione tra Embraer e Boeing (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda transazione riguarda la creazione di una joint venture tra Boeing ed Embraer finalizzata alla promozione e sviluppo di aeromobili militari, in particolare i velivoli multifunzionali Kc-390, con quote rispettivamente del 49 per cento per la statunitense e del 51 per la brasiliana, che manterrebbe il controllo dell'azienda. Il Cade aveva concluso che l'operazione dovrebbe comportare benefici per Embraer, che diventerà un partner strategico di Boeing. (segue) (Brb)