Carabiniere ucciso: in un video l'interrogatorio di Natale Hjorth bendato

- L'interrogatorio del giovane statunitense Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne accusato dell'omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega, è stato pubblicato in esclusiva da "Il Corriere della Sera". Nei 30 secondi circa si vede il ragazzo bendato e con le mani legate dietro la schiena che a stento risponde alle domande degli inquirenti. "Come ti chiami?", "Ehi maschio come ti chiami? Oh come ti chiami?", chiedono i carabinieri. "La felpa rossa dov'è?", domandano ancora. "Da quanto tempo sei in Italia?", incalzano i militari. "Da una settimana", risponde il giovane. "Sono qui a trovare la famiglia", dice. "E dove abita?", domandano ancora i carabinieri. "Abita a Roma. Non so esattamente dove". L'immagine del giovane bendato era già stata diffusa e per quello scatto due carabinieri rischiano il processo. (Rer)