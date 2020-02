Coronavirus: Oms, casi di infezione non aumentano drasticamente al di fuori della Cina

- I casi di infezioni da coronavirus non stanno aumentando drasticamente al di fuori della Cina. Lo ha dichiarato oggi Mike Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una conferenza stampa a Ginevra. "Al di fuori dei casi sulla nave da crociera Diamond Princess non stiamo assistendo a drammatici aumenti nei casi al di fuori della Cina". Altri 44 casi sono stati segnalati oggi sulla suddetta nave portando il totale a 219; le autorità hanno affermato che alcuni anziani avrebbero potuto sbarcare nella giornata di domani. Ryan ha anche detto che l'organizzazione si aspetta che il resto di una squadra speciale dell'Oms possa arrivare in Cina il prossimo fine settimana per indagare ulteriormente sull'epidemia da coronavirus. (segue) (Res)