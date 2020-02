Coronavirus: Oms, casi di infezione non aumentano drasticamente al di fuori della Cina (2)

- Ryan ha inoltre affermato che i vaccini richiederanno "enormi investimenti" e che "il settore statale dovrà assumersi parte del rischio con il settore privato". Il funzionario Oms ha aggiunto che esiste una "urgenza" per i vaccini e potrebbe essere necessario investire in più candidati senza alcuna certezza che funzioneranno. Secondo i dati aggiornati a oggi, sono stati segnalati oltre 60 mila casi di infezione da coronavirus in oltre 24 paesi, causando oltre 1.300 decessi, quasi esclusivamente in Cina. (segue) (Res)