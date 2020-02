Coronavirus: Oms, casi di infezione non aumentano drasticamente al di fuori della Cina (3)

- L'Oms ha dichiarato il virus un'emergenza sanitaria globale il mese scorso, una rara designazione che aiuta l'agenzia internazionale a mobilitare il sostegno finanziario e politico per contenere l'epidemia. I funzionari dell'Oms hanno detto martedì che la decisione di rivedere come definire un caso è normale. "È normale, nel corso di un'epidemia, adattare la definizione del caso perché dobbiamo essere molto vicini alla realtà per monitorare la malattia, come si sta sviluppando", ha affermato la dott.ssa Sylvie Briand, direttore dei pericoli infettivi dell'Oms. (segue) (Res)