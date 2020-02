Governo: Conte domani a Gioia Tauro per presentare "Piano per il Sud"

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani 14 febbraio sarà a Gioa Tauro, nell'area metropolitana di Reggio Calabria. Lo riferisce il premier su Twitter, precisando che durante la visita incontrerà il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. "Domani sarò a Gioia Tauro con il ministro Peppe Provenzano per presentare il 'Piano per il Sud'", scrive il capo del governo per poi aggiungere: "Al lavoro senza sosta per il nostro Paese". (Rin)