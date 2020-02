Libia: M5S apprezza la visita di Di Maio, strada del dialogo unica per risolvere la crisi

- No a fughe in avanti meramente militari, sì al dialogo multilaterale, unica via che, pur difficilissima, è quella da seguire nel solco della Costituzione. Lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari esteri alla Camera dei deputati, Pino Cabras. "Grazie all’impegno del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che è stato il primo ministro di un paese dell’Unione Europea a recarsi in Libia dopo la conferenza e continua a costruire ponti di dialogo con l’incontro di Monaco domenica e la prossima settimana a Roma con il collega russo Lavrov, l’Italia indica la pur difficilissima strada per cercare di mettere la parola fine al conflitto libico. Come ha ribadito oggi Di Maio, la soluzione non può essere in alcun modo affidata alle armi o ai bombardamenti (che, anzi, furono causa scatenante del caos libico nel 2011). La strada da seguire deve essere inevitabilmente quella del dialogo e della diplomazia tra ogni parte. Occorre prevenire inutili nuove violenze, la destabilizzazione dell’area e con essa anche tante conseguenze negative per il nostro Paese e per tutta l’area del Mediterraneo”. Secondo Cabras, “la strada del dialogo per risolvere controversie come quelle libiche è tra l’altro quella indicata proprio nella nostra Costituzione, che dobbiamo far vivere ogni giorno con atti concreti”. (Com)