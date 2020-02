Libia: Di Maio, lavoriamo a missione europea che faccia rispettare l’embargo

- L’Unione europea può giocare un ruolo importante per impedire l’ingresso di nuove armi in Libia via terra, via area e via mare. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al convegno "Italiani di Libia 1970-2020" tenuto presso la Sala Zuccari del Senato in occasione del 50mo anniversario del rimpatrio della collettività italiana dalla Libia. “Ieri dicevo a Sarraj (il premier di Tripoli, Fayez al Sarraj) che in Europa a volte ci dividiamo su quanta aranciata deve esserci in un bicchiere. Ma siamo tutti d’accordo che l’Europa può essere il garante per non far entrare le armi in Libia. Questo conflitto lo fermiamo se si rispetta l’embargo sulle armi”, ha detto il capo della diplomazia italiana, accogliendo con favore l’approvazione di una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Stiamo lavorando a una missione europea che faccia rispettare l’embargo. Come sempre ci lavoriamo insieme a tutti i partner internazionale che vorranno farlo”, ha aggiunto Di Maio. (Asc)