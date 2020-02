Governo: al via a palazzo Chigi tavolo Agenda 2023 su "Crescita e sviluppo sostenibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' cominciato, a palazzo Chigi, il tavolo Agenda 2023 sul tema "Crescita e sviluppo sostenibile" presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per il governo presenti i ministri dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Sergio Costa, del Sud Giuseppe Provenzano, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Mario Turco e Riccardo Fraccaro. Per il Movimento cinque stelle sono presenti il capogruppo alla Camera Davide Crippa, Ilaria Fontana ed Andrea Cioffi. Per il Partito democratico partecipano Pier Paolo Baretta, Chiara Braga ed Andrea Ferrazzi, mentre per Italia viva prendono parte alla riunione Luigi Marattin ed Eugenio Comincini. Per Liberi e uguali, infine, ci sono Loredana De Petris, Vasco Errani e Rossella Muroni. (Rin)