Reddito cittadinanza: Catalfo, giudizio positivo da Commissione Ue, ora avanti per rilanciare Italia

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, afferma che "il Reddito di cittadinanza spinge i consumi e la crescita" e in un post su Facebook spiega: "Lo dice la Commissione Ue nelle stime d’inverno, giudizio positivo al quale si aggiunge quello della Corte dei Conti sui significativi investimenti fatti in politiche attive del lavoro. Ora - conclude - avanti per rilanciare l’Italia". (Rin)