Lombardia: Cambiaghi, nostra regione esempio virtuoso binomio sport-disabilità

- L'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del 1° campionato lombardo Golf disabili, articolato su 5 tappe, dal 14 marzo fino al 17 ottobre 2020."Ancora una volta Regione Lombardia si conferma essere un esempio virtuoso nel portare avanti il binomio tra sport e disabilità". Questo il commento dell'assessore Cambiaghi alla sede di Monza del Golf Club Milano. "Sicuramente la prima edizione del campionato lombardo di Golf disabili è una importante testimonianza - ha proseguito - del valore aggregante dello sport, dando assoluta centralità all'inclusione. Grazie alla formula che vede giocare insieme persone diversamente abili e normodotate gli atleti potranno confrontarsi in cinque competizioni nei maggiori golf club della nostra Regione". Il campionato si svolgerà con Formula Louisiana a 9 buche e in 5 tappe dal 14 marzo al 17 ottobre e coinvolgerà i golf club Milano-Monza; Le Robinie di Solbiate Olona(Varese); Villa Paradiso di Cornate d'Adda (Monza Brianza); Golf Club Lecco di Annone Brianza (Lecco). (Com)