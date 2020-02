Tlc: Tortoriello (Unindustria), su 5G serve tavolo Comune-Regione-tecnici per coprire tutta Roma

- In merito al 5G serve un tavolo tra Comune di Roma, Regione Lazio e capacità tecniche per coprire tutta la città. Lo ha detto il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, in occasione della presentazione a Villa Blanc dello studio "Roma 5G: veloce, sicura, pulita", svolto da Unindustria, in collaborazione con la Luiss Business School. "Il 5G per Roma è un'opportunità per rendere effettivamente Smart una città che significa una città resiliente, accessibile e inclusiva - ha dichiarato Tortoriello -. L'infrastruttura in grado di erogare queste qualità è il 5G. È importante che ci si metta intorno a un tavolo: Comune di Roma, Regione Lazio, capacità tecniche, per individuare i percorsi certi ed efficaci per far sì che la città sia interamente coperta, in modo che la qualità del servizio sia accessibile a tutti gli stakeholder pubblici e privati. Le ricadute da un punto di vista economico potenzialmente sono estremamente interessanti. Si parla - ha concluso Tortoriello - di un 5 per cento a livello nazionale, Roma rappresenta circa il 9 per cento del Pil, quindi stiamo parlando di circa 30 miliardi di euro". (Rer)