Libia: Di Maio, Italia cerca in tutti i modi una soluzione diplomatica

- L’Italia recita in Libia la parte del paese che cerca in tutti i modi una soluzione diplomatica, senza avallare le richieste delle parti libiche di inviare armi o soldati. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al convegno "Italiani di Libia 1970-2020" tenuto presso la Sala Zuccari del Senato in occasione del 50mo anniversario del rimpatrio della collettività italiana dalla Libia. “Quando c’è un conflitto e le parti chiedono armi o soldati, l’Italia per Costituzione recita la parte del paese che cerca in tutti i modi una soluzione diplomatica, senza avallare queste richieste”, ha aggiunto Di Maio. Non si tratta, secondo il titolare della Farnesina, di un orientamento politico. “E’ la Costituzione della Repubblica che ci chiede, quando c’è un conflitto, di essere sempre il paese che prova a trovare una soluzione diplomatica”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. "Faremo tutto il possibile per far ripartire la Libia. Siamo amici del popolo libico, al di la dei governi e delle fazioni politiche. Ci sono meno ore di volo tra Roma, Tripoli e Bengasi che tra Roma e tante capitali europee", ha concluso il capo della diplomazia italiana. (Asc)