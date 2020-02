Droga Roma: scoperti sei chili tra hashish cocaina e marijuana, due in manette

- Un supermarket della droga è stato scoperto a Porta Pia dove i militari della guardia di Finanza hanno arrestato due romani e sequestrato sei chili di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. Ad insospettire i finanzieri del comando provinciale del terzo Nucleo operativo Metropolitano di Roma è stato il via vai di clienti in un circolo ricreativo il cui accesso era consentito mediante un videocitofono. L'attività di monitoraggio ha permesso di ricostruire i movimenti dei due uomini che si recavano spesso in un portone limitrofo. Dopo alcuni giorni di appostamento, i militari hanno eseguito la perquisizione dell'appartamento nella loro disponibilità, rinvenendo oltre sei chilogrammi di stupefacente confezionato in panetti di cocaina, ovuli di hashish e buste di marijuana, diversi bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 5mila euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività illecita. I due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e associati alla casa circondariale di Regina Coeli su disposizione dell'Autorità giudiziaria. (Rer)