Milano: Procura dispone sequestro dei due alberi rimasti nel parco Bassini

- I due alberi ancora rimasti nel parco di via Bassini a Milano sono stati sequestrati oggi dalla Procura di Milano. Lo fa sapere il presidente della commissione Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, Carlo Monguzzi (Pd), che su Facebook ha pubblicato anche una foto dei due cedri transennati. Il sequestro dei due alberi è stato disposto a seguito dell'esposto contro il Politecnico di Milano, proprietario dell'area, per danneggiamento aggravato di alberature, presentato ieri in Procura, a nome del comitato nato per salvare gli alberi di via Bassini, da Michele Sacerdoti, ambientalista ed ex consigliere di zona 3. "È una vittoria per il comitato Bassini. Sono andato dal procuratore Eugenio Fusco a nome del comitato e mi ha anticipato che avrebbe posto sotto sequestro i due cedri. Questo pomeriggio sono stati recintati dalla polizia. È una grande soddisfazione soprattutto perché si tratta di due cedri che avevano almeno cinquant'anni", ha commentato Sacerdoti. In particolare - ha precisato Monguzzi - l'esposto riguarda "il trapianto dei due cedri: con l'esposto si chiede che i trapianti vengano fatti correttamente". "Dei 55 alberi del parco - ha ricordato Monguzzi - 33 sono stati tagliati e 22 trapiantati. Finora ne hanno sollevati 20, mancavano questi due cedri che sono i più grandi e i più belli, alti 20 metri". "Il sequestro - ha osservato - riguarda un particolare piccolo, ma è un segnale di attenzione per una cosa come i 55 alberi e il consumo di suolo, che è veramente sbagliata. E fa tristezza che a intervenire per prima sia la magistratura e non il mio Comune". "Domani Resta porterà i suoi periti in tribunale e magari ci diranno che va tutto bene, ma per ironia gli alberi cominciano a difendersi", ha concluso il consigliere comunale.(Rem)