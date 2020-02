Messico: carcere preventivo in Spagna per ex direttore Pemex arrestato mercoledì

Città del Messico, 13 feb 18:21 - (Agenzia Nova) - Il magistrato spagnolo Ismael Moreno ha disposto la carcerazione preventiva per Emilio Lozoya, ex dirigente della compagnia petrolifera messicana Pemex. Il funzionario, arrestato a Malaga sulla base di un ordine d'arresto internazionale, è accusato - tra l'altro - di riciclaggio di denaro sporco e frode. Moreno ha motivato il dispositivo ritenendo concreto il pericolo di fuga: al momento dell'arresto, l'ex dirigente ha esibito una patente di guida con una sua foto e il nome di un'altra persona. La vicenda è seguita con attenzione dai media anche alla luce delle promesse fatte dall'attuale governo di portare avanti senza cedimenti l'azione di contrasto al malaffare nella pubblica amministrazione. Adesso le autorità hanno 40 giorni di tempo per formalizzare la procedura di estradizoine, dopo il rifiuto opposto dallo stesso Lozoya a sottomettersi alla giustizia in patria. (segue) (Mec) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata