Messico: carcere preventivo in Spagna per ex direttore Pemex arrestato mercoledì (2)

Città del Messico, 13 feb 18:21 - (Agenzia Nova) - Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador è intervenuto sul tema assicurando l'impegno del governo nella lotta al malaffare nelle imprese pubbliche. "Credo che non si debba dare tregua alla corruzione. Ho sempre sostenuto che nulla ha danneggiato più il Messico che la disonestà. La corruzione è la causa principale della diseguaglianza economica e sociale. Per la corruzione c'è la povertà, l'insicurezza, si scatena la violenza e tutto quello che stiamo soffrendo", ha detto il capo dello stato nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. (segue) (Mec)