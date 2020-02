Messico: carcere preventivo in Spagna per ex direttore Pemex arrestato mercoledì (3)

Il mandato di cattura era stato emesso a fine maggio, con provvedimenti che arrivavano al culmine di indagini sollecitate da rappresentanti legali della Pemex come dall'unità investigativa del ministero delle Finanze (Uif). Un fascicolo riguarda il caso Agro Nitrogenados Fertinal. Si tratta di una impresa di concimi chimici e fertilizzanti che Pemex ha acquisito alla Ahmsa durante il governo dell'ex presidente Enrique Pena Nieto, a un prezzo ritenuto eccessivo considerate le prestazioni industriali: 255 milioni di dollari per il capitale dell'azienda e una miniera di fosforite ubicata nella Bassa California Sud. I fondi derivanti da questa e da altre operazioni sospette sarebbero serviti, attraverso complesse trame finanziarie, ad alimentare un filone di corruzione che coinvolge l'impresa ingegneristica brasiliana Odebrecht. (Mec) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata