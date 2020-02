Napoli: sharing economy, gli assessori scrivono al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore comunale alla cultura e al turismo Eleonora de Majo con gli assessori Rosaria Galiero (attività produttive e commercio) e Monica Buonanno (diritto all'abitare e politiche per la casa) hanno incontrato a Palazzo San Giacomo gli assessori con delega al turismo di alcune delle principali città italiane tra cui Bologna (Matteo Lepore), Firenze (Cecilia Del Re), Milano (Jacopo Mazzetti), Roma (Carlo Cafarotti) per discutere delle normative sulle locazioni brevi finalizzate alla ricezione turistica. Nell'incontro, come ha fatto sapere una nota dell'ente di Palazzo San Giacomo, sono emerse le differenze territoriali rispetto alla problematica comune legata alla regolamentazione dell'impatto delle piattaforme della sharing economy sulle città. Si è concordato di redigere una proposta unitaria da inviare al ministro Franceschini, insieme ad una richiesta di incontro, affinché il governo valuti le istanze e le esigenze territoriali delle amministrazioni locali nella fase di elaborazione del collegato turismo su cui proprio in questi giorni il ministro Franceschini ha dichiarato di voler portare una norma in consiglio dei ministri.(Ren)