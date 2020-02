Campania: Regione e Formez ricorrono a Consiglio di Stato su concorsone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formez e la Regione Campania ricorreranno al Consiglio di Stato contro l’ordinanza del Tar che ha sospeso le prove del cosiddetto “concorsone”. Questa mattina le prove programmate non sono state svolte proprio in ossequio alla pronuncia dei giudici amministrativi. Sia Formez che la Regione si sono ritenute fiduciose sulla loro iniziativa giudiziaria per “riavviare” le fasi concorsuali. (Ren)