Imprese: Bono (Fincantieri), consegna nave "Scarlet Lady" è una "soddisfazione doppia"

- La consegna della nave da crociera "Scarlet Lady" a Virgin Voyages è "una soddisfazione doppia" per Fincantieri. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, nel corso della cerimonia di consegna avvenuta oggi nel cantiere di Sestri Ponente. "Qualche anno fa questo cantiere rischiava di chiudere e fare una nave prototipo non è una cosa semplice. È un miracolo", ha commentato Bono. "Per me è una soddisfazione doppia perché questa nave stava per andare a un altro competitor e l'abbiamo costruita noi", ha aggiunto. La nave ha una stazza lorda di circa 110mila tonnellate, è lunga 278 metri e larga 38. A bordo ci sono 1.400 cabine in grado di ospitare più di 2.770 passeggeri assistiti da un equipaggio di 1.160 persone. Un aspetto particolare della nave è quello energetico: a bordo c'è un sistema di produzione di elettricità da circa 1 MW che sfrutta il calore sprigionato dai motori diesel. Oltre al sistema di scrubber per smaltire gli ossidi di zolfo, Scarlet Lady è equipaggiata con una marmitta catalitica per abbattere le emissioni di ossido d'azoto. (segue) (Res)