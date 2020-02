Imprese: Bono (Fincantieri), consegna nave "Scarlet Lady" è una "soddisfazione doppia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altro punto di forza è il design: "Gli abbiamo dedicato molto tempo – spiega l'ad di Virgin Voyages, McAlpin – Ci siamo ispirati ai super yacht. Ma all'interno questa nave è ancora più sorprendente, ci sono sei fantastici ristoranti, un teatro con tre diverse configurazioni". Sarà una crociera per soli adulti ma non ci sono limiti verso l'alto: "C'è molto da fare e non importa l'età, puntiamo a persone che vogliono divertirsi", aggiunge McAlpin. La nave effettuerà crociere principalmente tra gli Stati Uniti e i Caraibi. La gemella "Valiant Lady", in costruzione nello stesso cantiere di Genova, sarà pronta nel 2021 e partirà da Barcellona per una serie di viaggi nel Mediterraneo. Ancora senza nome le altre due unità analoghe, commissionate anche queste a Fincantieri, in consegna rispettivamente nel 2022 e 2023. (Res)