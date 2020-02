Libia: Di Maio torna nel paese per vedere il generale Haftar a Bengasi

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è tornato oggi in Libia per vedere il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e uomo forte della Cirenaica. Il Dassault Falcon 900LX con a bordo il titolare della Farnesina è atterrato alle 11 del mattino all’aeroporto di Benina e la delegazione italiana è stata portata direttamente alla base di Rajma, sede del Comando centrale dell’Lna poco fuori Bengasi. L’incontro con l’alto ufficiale libico è durato 60 minuti circa e i due hanno parlato, tra le altre cose, delle prospettive per arrivare a un cessate il fuoco duraturo nel paese e del blocco delle esportazioni petrolifere. (segue) (Res)