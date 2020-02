Libia: Di Maio torna nel paese per vedere il generale Haftar a Bengasi (2)

- Per Di Maio si è trattato della seconda giornata consecutiva nel paese nordafricano e del secondo faccia a faccia con l’uomo forte della Cirenaica dopo il colloquio avvenuto lo scorso 17 dicembre sempre in Libia. Ieri il capo della diplomazia italiana si era recato a Tripoli, nella Libia occidentale, per due incontri: prima con il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashaga, influente esponete della città-Stato Misurata (dove l’Italia è presente con 300 militari a difesa di un ospedale da campo) e personaggio chiave del dossier migratorio; poi con il presidente del Consiglio presidenziale e premier del Gna, Fayez al Sarraj. (segue) (Res)