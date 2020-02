Libia: Di Maio torna nel paese per vedere il generale Haftar a Bengasi (3)

- Secondo quanto riferiscono fonti del comando dell'Esercito nazionale libico di Haftar a "Agenzia Nova", nel corso del colloquio Haftar-Di Maio si è discusso di come rafforzare "l'attuale fragile cessate il fuoco in Libia, nelle battaglie a Tripoli". La fonte ha indicato che Di Maio ha sottolineato il sostegno dell'Italia agli sforzi per una soluzione della crisi in Libia e di cercare una soluzione politica alla crisi nel paese alla luce delle conclusioni della Conferenza di Berlino. Proprio ieri il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2510 che conferma le conclusioni della recente Conferenza di Berlino e la necessità per un cessate il fuoco duraturo nel paese. Il testo redatto dal Regno Unito è stato approvato con 14 voti su 15, con l'astensione della Russia. (segue) (Res)