Libia: Di Maio torna nel paese per vedere il generale Haftar a Bengasi (4)

- Da parte sua, secondo la fonte consultata da “Nova”, Haftar ha sottolineato "l'importanza delle relazioni italo-libiche”, evidenziando che “ciò che sta accadendo in Libia ha un impatto sull'Italia e viceversa”. Nella visione dell’uomo forte della Cirenaica, il suo esercito sta “cercando di imporre la sicurezza e la stabilità in Libia dopo aver preso il controllo del 90 per cento del territorio, sconfiggendo i gruppi estremisti e le reti dei trafficanti di esseri umani”. Secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dal Comando generale dell’Lna, Di Maio e Haftar hanno discusso Libia "della messa in sicurezza dei confini marittimi e di come impedire l'infiltrazione di elementi dei gruppi terroristi e criminali via mare”. In base a questa versione, i due hanno discusso anche della "lotta al terrorismo in generale". Al termine dell'incontro, Haftar "ha lodato gli sforzi profusi dal governo italiano a sostegno di una via per una soluzione alla crisi libica", si legge nella nota. (segue) (Res)