Libia: Di Maio torna nel paese per vedere il generale Haftar a Bengasi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto la situazione sul piano militare non sembra migliorare dopo la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite per i colpi di mortaio caduti in un quartiere vicino alla linea del fronte nella parte meridionale di Tripoli. L'aeroporto internazionale di Mitiga, unico scalo aereo civile a servire la capitale libica Tripoli, ha annunciato quest’oggi la sospensione dei voli in seguito ad alcuni bombardamenti. In una nota su Facebook, l’amministrazione dello scalo aereo ha sottolineato che “i viaggiatori e il personale sono rimasti scioccati” dalla caduta dei proiettili. (segue) (Res)