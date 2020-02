Libia: Di Maio torna nel paese per vedere il generale Haftar a Bengasi (7)

- Da parte sua, il portavoce delle forze di Haftar, Ahmed al Mismari, ha spiegato che le Nazioni Unite dovranno utilizzare altri aeroporti, come Misurata, perché le forze dell'Lna non possono garantire la sicurezza dei voli per l'aeroporto di Mitiga, dato che "la Turchia lo usa come base". Lo stesso portavoce ha assicurato che l'Lna "è impegnato nel rispettare il cessate il fuoco nella regione occidentale, ma risponde alle violazioni delle forze ostili". Secondo Al Mismari "l'esercito ha il controllo di oltre il 90 percento dei territori libici ed è in grado di terminare la battaglia di Tripoli quando vuole". Il portavoce delle forze comandate dal generale Haftar ha aggiunto che tutte le unità dell'Lna di Tripoli "mantengono le loro posizioni e hanno fatto lievi progressi e di recente non hanno utilizzato armi pesanti o aerei da guerra, in linea con l'accordo sul cessate il fuoco”. Al contrario, per Al Mismari, le forze del Gna "hanno bombardato Wadi al Rabi e Qasr Bin Ghashir, che sono aree fortemente popolate, con missili". (segue) (Res)