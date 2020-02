Libia: Di Maio torna nel paese per vedere il generale Haftar a Bengasi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo in tutta la Libia prosegue il blocco delle esportazioni petrolifere portato avanti dalle tribù fedeli ad Haftar. La Noc ha annunciato che le perdite finanziarie derivanti da "chiusure illegali" degli impianti petroliferi dallo scorso 18 gennaio sono ammontate a 1 miliardo e 325 milioni di dollari. La compagnia petrolifera ha confermato il calo della produzione di greggio a 183 mila barili al giorno, secondo quanto pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. La Noc ha affermato che sta continuando a fornire carburante nelle regioni orientali e centrali in quantità sufficienti per soddisfare le esigenze dei cittadini. La compagnia ha aggiunto che la chiusura della raffineria di Zawiya l'8 febbraio scorso, a seguito della chiusura di una valvola nella regione di Hamada sulla conduttura principale tra il giacimento di Sharara e la raffineria, ha comportato l'interruzione della produzione sul campo. (Res)