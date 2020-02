Ama: Zannola-Baglio (Pd), commissione Trasparenza su nomina Cosimo Calabrese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini del Pd, Valeria Baglio e Giovanni Zannola, in una nota, chiedono la convocazione della commissione Trasparenza sulla nomina di Cosimo Calabrese alla guida dell'organismo di vigilanza di Ama. "Oggi apprendiamo da notizie di stampa, non certo senza stupore - dichiarano gli esponenti Pd - che il dottor Cosimo Calabrese già titolare di un contratto di consulenza tramite affidamento diretto da parte di Ama si appresta anche a guidare l'organismo di vigilanza di Ama. Se così fosse, nella scelta dell'Au Zaghis si configurerebbe una violazione grossolana dei criteri di autonomia e indipendenza su cui si fondano gli organismi di vigilanza. Insomma il controllore anziché controllare la regolarità amministrativa e contabile della società sarebbe esso stesso per primo oggetto di irregolarità. Nell'avanzare tutte le perplessità del caso intendiamo quindi sottoporre la vicenda alla commissione trasparenza". (Com)