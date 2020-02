Sanità: Siani (Pd), operatori sanitari protetti come pubblici ufficiali

- Paolo Siani, pediatra e deputato del Partito democratico in commissione Affari sociali alla Camera annuncia in una nota: "Siamo alla stretta finale sulla proposta di legge sulla sicurezza del personale sanitario. Sono stati due giorni di lavori intensi nelle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, con riunioni, approfondimenti, consultazioni, confronti anche aspri. Al termine - spiega - è stato deciso di dare a tutti gli operatori tutti i vantaggi della qualifica di pubblico ufficiale (procedibilità d'ufficio, inasprimento delle pene), senza tutti gli oneri che comporta questa qualifica". (segue) (Com)