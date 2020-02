Sanità: Siani (Pd), operatori sanitari protetti come pubblici ufficiali (2)

- "Inoltre - continua Siani - è previsto che le aziende sanitarie abbiano l'obbligo di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni. In sostanza, quando la legge sarà approvata chiunque farà violenza a un operatore sanitario o sociosanitario, in qualsiasi luogo stia lavorando, incorrerà nelle medesime pene previste per l'aggressione a un pubblico ufficiale. Questo sarà il più importante deterrente che speriamo possa definitivamente far terminare questa lunga spirale di violenza verso chi si prende cura di noi". (Com)