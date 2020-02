Infrastrutture: Fincantieri, varato il maxi impalcato da 100 metri, il "ponte-nave" prende forma (2)

- "Fin dal primo momento abbiamo raccolto questa sfida animati da spirito di servizio e dalla voglia di partecipare alla rinascita di un territorio a beneficio del Paese. Oggi quello che metro dopo metro sta prendendo corpo è il risultato del lavoro di tutti, di maestranze, ingegneri e tecnici che arrivano da ogni parte d'Italia per dare il loro contributo a quest'opera innovativa e necessaria, che racchiude tutto il nostro know how e ci consente di metterlo a disposizione di Genova, una città alla quale da sempre ci sentiamo profondamente legati" ha detto Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri. (segue) (Com)