Pil: fonti Mef, taglio stime di Commissione Ue legato a fattori temporanei

- La Commissione europea ha ridotto di un decimo di punto percentuale la previsione di crescita dell’Italia per il 2020. E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef). La revisione al ribasso "riflette i recenti dati di attività nell'industria e nelle costruzioni relativi all'ultimo trimestre del 2019, che riteniamo tuttavia influenzati in parte da fattori temporanei o relativi alla destagionalizzazione", continuano le stesse fonti per poi aggiungere che pur essendo "innegabile" che i dati sul quarto trimestre dello scorso anno siano stati nel complesso "deludenti", "è ancora presto per valutare l’impatto dei recenti dati macroeconomici sulla crescita del Pil nel 2020. Per una valutazione più equilibrata - concludono le fonti del Tesoro - è opportuno attendere quantomeno i dati sull'attività dei servizi nel quarto trimestre e sulla produzione industriale di gennaio. La tendenza recente degli indicatori qualitativi di fiducia suggerisce una tendenza al rialzo del ciclo". (Rin)