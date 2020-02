Infrastrutture: Bordoni (Lega), Garbatella e Ostiense ancora divise a metà dal cavalcavia che non riapre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavalcavia ferroviario Giulio Rocco "va riaperto; per un'altro anno almeno i cittadini dovranno attendere il ripristino di un collegamento essenziale tra Garbatella e Ostiense". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni rispondendo all'assessore alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo in Aula Giulio Cesare. "È indubbiamente importante essere riusciti a fare la progettazione - aggiunge l'esponente della Lega - ma questo non basta; resta il problema del reperimento delle risorse. Il cavalcavia 'Giulio Rocco' precluso, per motivi di sicurezza, al transito veicolare è un passaggio sottratto ai cittadini da ormai troppi anni nella zona dell'università Roma Tre, un serio problema per residenti, studenti e per le attività commerciali. I treni devono addirittura rallentare in prossimità del ponte che ha problemi di staticità. Rispetto all'interrogazione presentata all'assessore Meleo chiederemo inoltre la convocazione delle commissioni Bilancio e Lavori pubblici affinché vengano inserite risorse in bilancio per questo importante collegamento tra due quartieri. Questi lavori vanno iniziati al più presto; è necessario non solo per la messa in sicurezza della rete ferroviaria ma anche per risolvere i disagi relativi viabilità di zona, percorso fondamentale per centinaia di studenti dell'università di Roma Tre oltre che per il resto della cittadinanza".(Com)