Iran: portavoce Pasdaran, morte Soleimani ha decretato fine presenza Usa in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte del comandante della Forza Quds del corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti Pasdaran), il generale Qasem Soleimani, ha dato il via alla fine “della presenza degli Stati Uniti nella regione”. Lo ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran, il generale Ramezan Sharif, durante una cerimonia avvenuta a Urmia per commemorare il generale Soleimani ucciso lo scorso 3 gennaio in un raid statunitense nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, in Iraq. "L'attacco terroristico contro il generale Soleimani da parte degli Stati Uniti ha segnato la fine della presenza degli Stati Uniti nella regione del Medio Oriente”, ha dichiarato l’alto ufficiale. Citando l’attacco missilistico organizzato dai Guardiani della rivoluzione iraniana lo scorso 8 gennaio contro i militari statunitensi di stanza nelle basi di Ayn al Asad e Camp Harir, ha dichiarato: “La nostra rappresaglia ha disonorato gli Stati Uniti, la loro espulsione dalla regione è il loro destino”. (segue) (Res)