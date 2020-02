Iran: portavoce Pasdaran, morte Soleimani ha decretato fine presenza Usa in Medio Oriente (2)

- Il ricordo del generale Soleimani è stato al centro delle celebrazioni del 41mo anniversario della Rivoluzione islamica iraniana. I vertici religiosi e governativi hanno ribattezzato la giornata “l’alba di Soleimani”, per celebrare la memoria dell’alto ufficiali ucciso da un raid statunitense a colpi di droni a inizio gennaio a Baghdad. Lo scorso 11 febbraio, centinaia di migliaia di iraniani, alcuni milioni secondo alcune fonti, hanno sfilato nelle principali città del paese per celebrare l’evento che ricorda la cacciata dello Sha e l’ascesa al potere degli ayatollah. Le celebrazioni di quest’anno sono avvenute in un contesto di fortissime tensioni internazionali e di crisi economica dovuta alle sanzioni statunitensi e sono state precedute da due eventi scioccanti per la popolazione iraniana: l’uccisione del generale Soleimani considerato il personaggio più influente dopo la guida suprema ayatollah Ali Khamenei; l’abbattimento del volo 752 della Ukraine International Airlines avvenuto lo scorso 8 gennaio per un presunto errore nei sistemi di difesa anti-aerea dell’aeroporto di Teheran. I media di Stato iraniani riferiscono che le manifestazioni hanno interessato oltre 5mila fra città, paesi e distretti sparsi per la Repubblica islamica. Nella capitale, Teheran, gli abitanti si sono radunati presso la centrale piazza della Libertà dove il presidente Hassan Rouhani ha tenuto un discorso alla folla. (Res)